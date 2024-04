Zsálya: nemcsak fűszerként, de gyógynövényként is kiváló

A zsálya egy könnyen elérhető, egészséges fűszernövény. Az ókori arab orvoslás egyenesen a halhatatlanságot tulajdonította rendszeres fogyasztásának. Ez a teória valószínűleg túlzás, az azonban biztos, hogy nagyon egészséges.

Jót tesz a memóriának

Egy brit kutatás derítette ki, hogy a zsályaolajat rendszeresen fogyasztó kutatási alanyok sokkal jobban teljesítettek a memóriateszteken, mint azok, akik placebót kaptak. Ez különösen azért reményteli, mert esély van rá, hogy a zsályát valamilyen formában az Alzheimer-kór elleni harcban is bevethetik. Hiszen hozzájárul az agy egészségéhez, és javítja a kognitív funkciókat.

Hat a génekre

A zsálya olaja a génjeinket is védheti a károsodástól, mivel olyan összetevők találhatóak benne, amelyek a már károsodott sejtek gyógyulását is serkenthetik. Bár a hatékonyságát embereken még nem tesztelték, állatkísérletek igazolják, hogy a későbbiekben a zsálya a génterápia egyik fontos szereplője lehet.

Támogatja a hormonrendszert

Mivel az ösztrogénhez hasonlóan viselkedik, a zsálya segíthet kiegyensúlyozni a hormonjainkat a menstruáló, szoptató vagy menopauza előtt álló nők szervezetében. Enyhítheti a PMS és a klimax tüneteit, például a kellemetlen hőhullámokat.

Így használjuk

A legjobb mód, ha zsályafőzet gőzét lélegezzük be, vagy valamilyen bázisolajjal felhígított zsályaolajat masszírozunk a bőrbe. A zsályát ezen kívül használják még erős izzadás, illetve a száj- és orrüreg gyulladásainak kezelésére is, de gyomorbántalmak, puffadás vagy fokozott gázképződés esetén is hatékony lehet. Friss zsályát rengeteg húsétel és leves fűszerezésére használhatunk, de teát is főzhetünk belőle.

A sokféle zsályafaj közül gyógyításra az orvosi zsálya a legalkalmasabb. Neve a latin salvere (megőrizni) szóból ered, ami arra utal, hogy minden betegséget gyógyít. Egyes helyeken növényi aszpirinnek is nevezik.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: pexels.com