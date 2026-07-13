A legjobb mozgásforma hasi zsír ellen

Már napi félórányi séta is hozzájárulhat a hasi, különösen a zsigeri zsír csökkentéséhez, miközben az egész szervezetre jótékony hatással van.

A hasi zsír csökkentéséről sokaknak az intenzív edzések és a szigorú fogyókúrák jutnak eszébe, pedig egy jóval egyszerűbb mozgásforma is hatékony lehet. Szakértők szerint ugyanis a rendszeres séta nemcsak a fogyást támogathatja, hanem a szervezet számára veszélyes zsigeri zsír ellen is hatékony fegyver –írja a Marie Claire.

A hasi zsír nem minden esetben látható kívülről. Az úgynevezett zsigeri zsír a belső szervek körül rakódik le, és nagyobb mennyiségben növelheti a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a krónikus gyulladásos folyamatok kialakulásának kockázatát. Éppen ezért nem csupán esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is fontos csökkenteni a mennyiségét.

Hasi zsír ellen – a séta is sokat segíthet

A séta alacsony vagy közepes intenzitású kardiómozgásnak számít. Ilyenkor a szervezet nagyobb arányban használhatja fel a zsírraktárakat energiaforrásként, mint a nagy intenzitású edzések során, amikor először a glikogénraktárak kiürítése történik meg. Emiatt a rendszeres gyaloglás hatékony eszköz lehet a zsigeri zsír csökkentésében.

A rendszeresség fontosabb, mint a tempó

A legjobb mozgásforma az, amely hosszú távon is beilleszthető a mindennapokba. A séta külön előnye, hogy szinte bárki számára könnyen elérhető, nem igényel különleges felszerelést vagy előzetes edzettséget. A következetesen végzett, heti több alkalommal beiktatott séta többet érhet, mint az időnként végzett, nagyon intenzív edzés. Ráadásul a gyaloglás kíméletes mozgásforma, ezért azok számára is jó választás lehet, akik túlsúllyal élnek, most kezdenének rendszeresen mozogni, vagy ízületi problémáik miatt kerülik a nagyobb terhelést jelentő sportokat.

Mennyi séta lehet ideális?

Heti négy-öt alkalommal végzett, 30-60 perces séta már kedvező hatással lehet az egészségre és a testzsír csökkentésére. Vagyis ha mondjuk hétköznaponként a munkahelyedre vezető útnak legalább egy részét gyalog teszed meg, már az sokat számíthat. Egyes szakértők napi 7000 lépést javasolnak, minden további ezer megtett lépés pedig tovább mérsékelheti a zsigeri és az összes testzsír mennyiségét.

Bár egyes kutatások szerint a tempós séta gyorsabb eredményeket hozhat, igazából a lassabb gyaloglás is hasonló előnyökkel járhat, ha elegendő ideig és rendszeresen végezzük. A legfontosabb tehát nem a sebesség, hanem az, hogy a séta tartósan a mindennapok részévé váljon.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)

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