300 ezerről 65 ezerre csökkent Herszon lakossága

Jelenleg mintegy 65 ezer ember él Herszonban, amelyet az orosz hadsereg rendszeresen támad. A teljes körű invázió előtt a város lakossága megközelítette a 300 ezret – közölte Jaroszlav Sanyko, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás vezetője.

A tisztviselő Telegram-bejegyzésében arról számolt be, hogy a város ismét fokozott orosz támadásoknak van kitéve. A lakosságot dróntámadások, tüzérségi csapások és az utcákon elhelyezett távirányítású aknák is veszélyeztetik.

Sanyko tájékoztatása szerint az orosz drónok embereket és járműveket vesznek célba, a tüzérségi támadások pedig lakónegyedeket is érintenek. A városkép részévé váltak a drónelhárító hálók, a kiégett autók pedig a támadások következményeire emlékeztetnek.

A városvezető hozzátette: a folyamatos veszély ellenére az ott maradt lakosok továbbra is élnek, dolgoznak, és igyekeznek támogatni egymást.

Kárpátalja.ma/interfax.com.ua

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