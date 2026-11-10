300 ezerről 65 ezerre csökkent Herszon lakossága
Jelenleg mintegy 65 ezer ember él Herszonban, amelyet az orosz hadsereg rendszeresen támad. A teljes körű invázió előtt a város lakossága megközelítette a 300 ezret – közölte Jaroszlav Sanyko, a Herszoni Városi Katonai Közigazgatás vezetője.
A tisztviselő Telegram-bejegyzésében arról számolt be, hogy a város ismét fokozott orosz támadásoknak van kitéve. A lakosságot dróntámadások, tüzérségi csapások és az utcákon elhelyezett távirányítású aknák is veszélyeztetik.
Sanyko tájékoztatása szerint az orosz drónok embereket és járműveket vesznek célba, a tüzérségi támadások pedig lakónegyedeket is érintenek. A városkép részévé váltak a drónelhárító hálók, a kiégett autók pedig a támadások következményeire emlékeztetnek.
A városvezető hozzátette: a folyamatos veszély ellenére az ott maradt lakosok továbbra is élnek, dolgoznak, és igyekeznek támogatni egymást.