Az EU 500 áramfejlesztőt ígért Ukrajnának télre

A közelgő télre tekintettel az Európai Bizottság további tárgyi segítséget, ennek keretében 500 áramfejlesztőt, négy pontonhidat és 200 buszt ígért Ukrajnának csütörtökön.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozójának margóján Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével tartott megbeszélésén kért további segítséget Ukrajna energiaellátásához.

Megígértük, hogy gondoskodunk arról, hogy az áramellátás fennmaradjon, és az ukrán emberek átvészeljék a telet. És betartjuk ezt az ígéretet”

– áll az uniós vezetők közös nyilatkozatában.

Zelenszkij a dublini EPC-ülésen részt vevő mintegy 40 állam- és kormányfőnek tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Ukrajnának már most, novemberben és az egész télen át szüksége van támogatásra az energiaellátás terén.

Costa és von der Leyen is hangoztatta, hogy továbbra is kiállnak a kijevi vezetés mellett.

„Üdvözöljük a megbeszéléseket, amelyeket a héten Abu-Dzabiban tartottak, valamint a békefolyamatban jelentkező új lendületet” – áll a dokumentumban.

„Az EU és eszközei központi szerepet játszottak ezekben az erőfeszítésekben” – állapították meg, hozzátéve, hogy az unió részéről továbbra is jelentős pénzügyi és katonai támogatást nyújtanak Ukrajna helyzetének megerősítése érdekében.

Közölték azt is, hogy az Európai Tanács következő, november 26-27-i ülésén az Európai Bizottság javaslata alapján megvitatják Ukrajna további pénzügyi szükségleteit 2027-re vonatkozóan. A brüsszeli végrehajtó testület ezzel párhuzamosan bemutatja majd az Oroszország elleni 22. szankciós csomagra tett javaslatát is – fűzték hozzá.

Forrás: MTI

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