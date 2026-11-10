Az olasz kormány újabb katonai segéllyel támogatja Ukrajnát

A római kormány újabb, az ukrajnai háború kirobbanása óta immár a tizenharmadik katonai segélycsomaggal támogatja Kijevet – jelentette be Antonio Tajani olasz külügyminiszter a RAI1 köztelevízióban hétfő este.

Közölte, hogy a rendelkezést már alá is írta Guido Crosetto védelmi miniszterrel és a gazdasági tárcát vezető Giancarlo Giorgettivel közösen.

Hozzátette: a katonai segélycsomagot Crosetto kedden mutatja be a nemzetbiztonságért felelős parlamenti bizottságnak (Copasir).

„Úgy vélem, továbbra is támogatni kell Ukrajnát. Európának érdeke egy olyan országot támogatni, amely az Európai Unióba való belépésre pályázik. Mi nem állunk háborúban Oroszországgal, Oroszország üzent háborút Ukrajnának”

– jelentette ki az olasz diplomácia első számú embere.

Antonio Tajani reményét fejezte ki, hogy az Abu-Dzabiban kedden kezdődő ukrán-orosz béketárgyalások „előrelépéshez vezetnek, pozitív megoldásra várva, amely nem jelentheti Ukrajna vereségét”.

Az első olasz segélycsomagot még a Mario Draghi vezette kormány fogadta el négy nappal az ukrajnai háború 2022. február 22-i kirobbanását követően. Akkor a római kormány közölte, hogy fegyverekről, egyéb katonai eszközökről volt szó, valamint humanitárius segélyről, orvosi felszerelésről, gyógyszerekről.

Olasz sajtóértesülések szerint később Róma a SAMP/T olasz-francia fejlesztésű rakétavédelmi rendszerrel is ellátta Kijevet.

Az olasz katonai kiadásokat figyelő Milex internetes portál októberben közölt becslése szerint Róma a háború kezdete óta, négy és fél év alatt közel 17 milliárd euróval támogatta Ukrajnát, amelyből legalább négymilliárd volt a kifejezetten katonai támogatás mértéke.

A tizenharmadik segélycsomagról az olasz parlamentnek is szavaznia kell. Korábban a római képviselőház és szenátus az összes ukrajnai segélycsomagot elfogadta.

Nyitókép: UNIAN

MTI

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