Az ukrán erők elérték az orosz határt

Az ukrán erők a frontvonal egyes szakaszain már elérték az orosz államhatárt – közölte Oleh Szinyehubov Harkiv megyei kormányzó hétfőn a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

“Hadseregünk folytatja a hadműveletet, hogy felszabadítsa Harkiv régióját az orosz megszállóktól. Az ellenség sietve feladja pozícióit, és mélyen bemenekül a korábban megszállt területekre vagy azonnal az Oroszországi Föderáció területére. Tegnap az oroszok elhagyták a kupjanszki járásban található Velikij Burluk és Dvoricsna településeket. A front egyes szakaszain védőink elérték Oroszország államhatárát” – számolt be a kormányzó.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője azt írta, hogy “az ukrán fegyveres erők méterről méterre szabadítják fel Harkiv megyét: ez több száz település, több ezer utca, több tízezer ukrán szülőhelye” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az ukrán hatóságok segélyeket készülnek szállítani a felszabadított településekre, 11 ezer csomag élelmiszert és ugyanennyi csomagot higiéniai szerekből, továbbá a kisgyermekek számára bébiételeket és pelenkát. “Erre van szükség most azonnal” – jegyezte meg.

Eközben hétfőn az orosz erők ismét csapást mértek a megyeszékhelyre, Harkivra – közölte a kormányzó. A támadásban az eddigi információk alapján egy civil vesztette életét, és négyen sérültek meg. Leállt átmenetileg a metró is. Ihor Terehov, a város polgármestere közölte, hogy az orosz csapás miatt Harkiv létfontosságú infrastrukturális létesítményei működésképtelenné váltak, aminek következtében megszakadt az áramellátás, és megint megszűnt a vízellátás a megyeszékhelyen.

Herman Haluscsenko energetikai miniszter a Facebookon közölte, hogy vasárnap történt a háború kezdete óta az egyik “legmasszívabb” orosz támadás az ukrán energiainfrastruktúra ellen, aminek következtében emberek százezrei maradtak áram nélkül. A tájékoztatása szerint vasárnap este az oroszok a Harkiv megyei zmijevi erőművet és három nagyfeszültségű alállomást lőttek, 40 különböző feszültségű alállomást áramtalanítottak. Az előzetes adatok szerint a támadás közben a helyreállítást végző négy szakember meghalt, hárman megsérültek. “Ukránok százezrei maradtak áram nélkül Poltava, Dnyipropetrovszk, Harkiv, Szumi és Donyeck megyében” – emelte ki.

Hétfőre virradóan az orosz erők rakétacsapást mértek Zaporizzsjára, és eltaláltak a megyeszékhely határában egy infrastrukturális létesítményt. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a megye kormányzójára hivatkozva.

Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője az Eszpreszo ukrán tévécsatorna műsorában azt mondta, hogy az orosz egységek Harkiv térségében keresik a módját, hogy kapcsolatba léphessenek az ukrán csapatokkal, és tárgyalhassanak velük a fegyverletételről. Közölte, hogy a déli ellentámadás során az ukrán fegyveres erők Herszon megyében eddig legalább öt települést és mintegy 500 négyzetkilométernyi területet szabadítottak fel véglegesen az orosz megszállás alól.

Az ukrán vezérkar hétfői jelentésében azt írta, hogy az elmúlt napban mintegy 300 orosz katona vesztette életét, az ukrán erők megsemmisítettek egy orosz repülőgépet és egy drónt. A háború kezdete óta már csaknem 53 ezer orosz katona halt meg a kijevi vezérkar adatai szerint Ukrajnában.

Forrás: MTI