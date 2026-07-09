Benzinkutat ért orosz támadás Zaporizzsjában

Egy ember meghalt, három pedig megsebesült csütörtökön napközben a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városban egy benzinkutat érő orosz támadásban – közölte Ivan Fedorov, a megye kormányzója a Telegramon.

A tisztségviselő szavai szerint a benzinkúton tombol a tűz, gépkocsik és maga a létesítmény is ég. Eloltásán dolgoznak a katasztrófavédelem és a mentőszolgálatok munkatársai.

Az orosz erők kora délután dróncsapást mértek a déli Herszon város központjában egy utasokkal teli, menetrend szerinti buszra, és a támadásban nyolc ember megsebesült – tájékoztatott Jaroszlav Sanyko, a városi katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette: minden áldozatnak robbanás okozta és zárt koponya-agyi, valamint repeszsebesülései vannak.

Az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint kora reggel az orosz csapatok drónnal támadtak meg egy személygépkocsit Herszonban, és a támadásban két ember meghalt.

Az északkeleti Szumi város vezetése közölte, hogy a megyeszékhelyre úgyszintén drónokkal mértek csapást az orosz csapatok. Két drón egy-egy lakóházba csapódott, egy ember megsebesült – tették hozzá közleményükben.

Forrás: MTI

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