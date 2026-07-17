Beregszászi járási katona vesztette életét

A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás közölte, hogy megerősítették egy ukrán katona halálát, akit 2024. szeptember 13. és 2026. július 14. között eltűntként tartottak nyilván.

A közlemény szerint a szolgálatteljesítés közben életét vesztette Viktor Csejpes, lövész és gránátvető-segéd, aki 1969. május 23-án született, és Szőlősegres (Olesnik) településen, a Nagyszőlősi kistérségben élt.

A Kárpátalja.ma hírportál őszinte részvétét fejezte ki az elesett katona családjának és hozzátartozóinak.

Kárpátalja.ma

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