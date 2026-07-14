Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg

Az eddigi adatok szerint ketten megsebesültek, civil infrastrukturális és ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapások következtében Kijevben, valamint Odessza és Zsitomir környékén – jelentették az illetékes ukrán hatóságok július 14-én, kedd reggel.

A Csernyihiv megyei Nizsini járásban július 14-én reggel lakóházba csapódott egy orosz drón, a támadásban két nő megsebesült, őket kórházba szállították – tudatta Facebook-oldalán az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata. A helyszínen keletkezett tüzet eloltották a mantőcsapatok.

Az orosz hadsereg drónokkal támadta Odessza megye polgári és ipari infrastruktúráját. Egy autójavító műhely és 12 jármű megrongálódott – jelentette Oleh Kiper megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Egy másik üzemben napraforgóolajjal töltött tartályok gyulladtak ki. Az előzetes információk szerint nincsenek sebesültek. A becsapódások helyszínein az illetékes szolgálatok munkatársai a károk felszámolásán dolgoznak.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Bunecsko Zsitomir megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzése alapján arról is beszámolt, hogy július 14-én éjjel az orosz támadások következtében megrongálódtak a megyeszékhely infrastruktúrának egyes létesítményei és egy magántulajdonú gazdasági épület is. Az eddigi információk szerint a légicsapásokban senki sem sebesült meg.

Július 14-re virradó éjjel az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, a főváros Holoszijivszkij és Darnyickij kerületében felcsaptak a lángok – tette közzé a fővárosi katonai közigazgatás sajtószolgálatának Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint raktárépületek gyulladtak ki, valamint egy iskola ablakai betörtek a közelben becsapódott rakéta robbanása következtében. A katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint az ukrán főváros elleni újabb csapásokban senki sem sebesült meg.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg keddre virradóra 10 rakétát, valamint 135 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 7 rakétát és 108 drónt sikerült elfogni az ország északi, déli, keleti és központi régióiban, azonban 17 helyszínen egy ballisztikus rakéta, valamint 25 drón célba talált, további 10 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. Két ballisztikus rakétával kapcsolatos információt még pontosítanak a hatóságok. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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