Újabb elesett katonáját gyászolja a Beregszászi járás
A Beregszászi Járási Katonai Közigazagatás közlése szerint az orosz–ukrán háborúban életét Ladiskin Andrij, a Nagybégányi kistérségben található Hunyadi község lakosa.
A 2001. augusztus 12-én született férfi harci feladat teljesítése közben hunyt el 2024. május 12-én, a Luhanszk megyei Makijivka térségében. Azóta eltűntként tartották nyilván, halála most nyert megerősítést.
A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás együttérzését fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, barátainak és bajtársainak.
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