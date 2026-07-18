Elhunyt egy fiatal felsővereckei katona
Hosszan tartó kezelés után elhunyt Vaszil Packun, a Munkácsi járásban található Felsőverecke község lakosa – adta hírül az Alsóvereckei kistérség pénteken.
A 33 éves katona a háborúban szerzett egészségkárosodás következtében vesztette életét.
A gyászszertartást július 18-án tartják. A búcsúztatás kijevi idő szerint 12 órakor kezdődik a családi háznál Felsővereckén, majd 13 órakor a helyi ortodox templomban gyászmisét tartanak.
Az Alsóvereckei kistérség önkormányzata arra kérte a lakosokat, hogy kísérjék utolsó útjára a katonát, és róják le kegyeletüket emléke előtt.
Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
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