Elhunyt egy fiatal felsővereckei katona

Hosszan tartó kezelés után elhunyt Vaszil Packun, a Munkácsi járásban található Felsőverecke község lakosa – adta hírül az Alsóvereckei kistérség pénteken.

A 33 éves katona a háborúban szerzett egészségkárosodás következtében vesztette életét.

A gyászszertartást július 18-án tartják. A búcsúztatás kijevi idő szerint 12 órakor kezdődik a családi háznál Felsővereckén, majd 13 órakor a helyi ortodox templomban gyászmisét tartanak.

Az Alsóvereckei kistérség önkormányzata arra kérte a lakosokat, hogy kísérjék utolsó útjára a katonát, és róják le kegyeletüket emléke előtt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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