Légiriadót rendeltek el Ukrajnában november 17-én délelőtt. Ukrán források beszámolói szerint Kárpátalja légterében 2 ellenséges drónt észleltek.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a drón Lemberg megye felől érkezett Kárpátalja irányába, és Szolyva felé haladt. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás szintén megerősítette a légi veszélyt.

A monitoringcsatornák legalább két drón jelenlétéről számoltak be. A PMG.ua szerint Munkácson 8 óra 50 perc körül robbanáshoz hasonló hangokat is hallottak. Később a Munkácsi Városi Tanács is közleményt adott ki, hogy az ellenség támadást intézett a város ellen.

Vitalij Glagola újságíró tájékoztatása alapján további két pilóta nélküli légi jármű tart Kárpátalja irányába, Szarvasháza térsége felé.

A légierő egységei intézkedtek a fenyegetés elhárításáról, a lakosságot pedig arra kérték, hogy tartózkodjanak az óvóhelyeken.

Frissítés: 2026. 11. 17., 9.38.

Vitalij Glagola szerint egy orosz drón csapódott be Munkácson, a város elkerülőútja mellett, az egykori gépjármű-nyilvántartó (MREO) épületeinek közelében, a Beregszászi hídon túl.

Az újságíró előzetes információi szerint a támadásnak nem volt halálos áldozata és sérültje. Hozzátette, hogy további hét orosz drón halad a szomszédos megyék légterén keresztül Kárpátalja irányába.

Frissítés: 2026. 11. 17., 10. 20

Újabb két drónt észleltek a megye légterében. Glagola szerint a pilóta nélküli légi járművek Szarvasháza és Szolyva felé tartanak.

2026. 11. 17., 10. 28

Drónok Szolyva és Alsókaraszló (Zariccsja) irányában.

2026. 11. 17., 10. 32

Egy drón tart Munkács felé.

2026. 11. 17., 10. 42

Drónok Ungvár irányában.

2026. 11. 17., 10. 42

Pilóta nélküli légi eszköz Csap irányában.

2026. 11. 17., 10. 47

Glagola szerint 2 drónt hatástalanított a légvédelem.

2026. 11. 17., 10. 55

Előzetes adatok szerint tiszta az égbolt Kárpátalja felett.

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