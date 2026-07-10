ENSZ: a háború kezdete óta Ukrajnában több mint 16 ezer civil vesztette életét

Júniusban az Ukrajna elleni orosz csapások következtében legalább 265 civil vesztette életét, további 1816-an pedig megsebesültek; ez a nyílt háború 2022-es kezdete óta az egyik legmagasabb havi civil áldozatszám – hívta fel a figyelmet pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsában Rosemary DiCarlo, az ENSZ főtitkárának politikai és békeépítési ügyekért felelős helyettese az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

DiCarlo elmondta, hogy a civil halálos áldozatok és sebesültek összesített száma már májusban a legmagasabb volt 2022 áprilisa óta. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR) pedig előzetesen megállapította, hogy júniusban ez a szám tovább emelkedett. „Ez a riasztó tendencia úgy tűnik, júliusban is folytatódik” – mondta a főtitkárhelyettes.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország csak az elmúlt héten három nagyszabású csapást mért Kijevre és más ukrán városokra, sűrűn lakott városrészeket támadva.

„A polgári lakosság és a polgári infrastruktúra elleni bármilyen támadás, bárhol is történjen, egyértelműen sérti a nemzetközi humanitárius jogot, ezért azonnal véget kell vetni annak”

– szögezte le.

DiCarlo tájékoztatása szerint az OHCHR megerősítette, hogy a háború kezdete óta Ukrajnában legalább 16 402 civil vesztette életét, köztük 802 gyermek, míg 48 428-an megsebesültek, köztük 2948 gyermek. A tényleges áldozatok száma azonban feltehetően ennél jóval magasabb.

Az Ukrinform hozzátette, hogy július 6-án, az Oroszország által végrehajtott nagyszabású támadás során Kijevben és környékén 14 ember vesztette életét, csaknem 60-an pedig megsebesültek, köztük öt gyermek.

Az orosz hadsereg péntek reggel dróncsapást mért egy civil személygépkocsira Harkiv megyében, a támadás következtében két ember, egy 75 és egy 58 éves férfi életét vesztette – közölte a megyei ügyészség a Telegramon.

Az ukrán katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok az éjjel légicsapást mértek a Donyeck megyei Sabelkivka településre, a támadásban két ember meghalt.

Napközben az orosz katonák támadást hajtottak végre a Szumi megyei Konotop ellen. A támadásban egy 70 éves férfi megsebesült, megrongálódott egy iskola, egy kórház és több kazánház – hozta nyilvánosságra Artem Szemenyihin, a város polgármestere.

Az ukrán légierő jelentésre szerint az éjjel Oroszország 137 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 114 -et semlegesített.

Forrás: MTI

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