Eddig több mint 17 ezer civil életét követelte az orosz invázió

Az ENSZ adatai szerint 2022. február 24. és 2026. szeptember 30. között az orosz agresszió következtében 73 451 ukrajnai civil vált támadások áldozatává: közülük 17 605-en életüket vesztették, további 55 846 személy pedig megsebesült.

A tényleges számok ugyanakkor jóval magasabbak lehetnek – derül ki az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának adataiból, amelyeket az ukrán védelmi minisztérium ismertetett.

A civil áldozatok száma idén tovább emelkedett: január és szeptember között 2570 ember halt meg, további 15 211-en pedig megsebesültek az orosz támadások következtében.

Ez 59 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Különösen aggasztó, hogy 2026 első kilenc hónapjában már több civil vesztette életét, mint 2025 egészében.

Az ENSZ tavaly összesen 2549 civil halálát erősítette meg.

Korábban az ENSZ arról is beszámolt, hogy a teljes körű orosz invázió kezdete óta 438 ukrán katona és civil halt meg orosz fogságban. A jelentés rendszeres kínzásokról, szexuális erőszakról és a fogvatartottak számára szükséges orvosi ellátás megtagadásáról is beszámolt.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: Facebook/ДСНС України

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →