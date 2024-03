Erőteljes légitámadás érte Kijevet és Harkivot

Az orosz megszállók 44 nap szünet után újabb nagyszabású rakétatámadást indítottak Kijev ellen. Ezen kívül Harkivot is támadások érték. Március 21-re virradóra az ellenség cirkáló- és ballisztikus rakétákat vetett be.

Szerhij Popko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője Telegramon közölte, hogy a légiriadó mintegy három órán át tartott a fővárosban.

A légicsapások következtében több körzetben tűz ütött ki, lakóépületek és járművek is megrongálódtak. Ihor Klimenko belügyminiszter közben arról számolt be, hogy több embert is evakuálni kellett. Jelenleg 12 sérültről tudni. Mintegy 170 mentőegység dolgozik a helyszíneken.

Harkivban egy gyár épületében keletkezett tűz. A mentőegységeknek 1 embert sikerült kimenekíteni. 9-en megsebesültek, 5 személy életét vesztette.

Nyitókép: Associated Press

