Kisbakosi katona esett el a háborúban

Tragikus hírt közölt a Bátyúi kistérség önkormányzata: a kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Nagy Erneszt, a beregszászi járási Kisbakos lakosa, akit hosszú ideje eltűntként tartottak nyilván.

Az 1983-ban született Nagy Erneszt az Ukrán Fegyveres Erők 2. hegyirohamszakaszában szolgált. 2023. október 10-én, harci feladat teljesítése közben vesztette életét.

A Bátyúi Községi Tanács részvétét fejezte ki az elhunyt katona családtagjainak és hozzátartozóinak. Búcsúztatásának időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.

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