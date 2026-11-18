A városi tanács tájékoztatása szerint november 23-án, kijevi idő szerint 11 órakor vesznek végső búcsút Munkácson a háborúban elesett Ruszlan Bondarenkótól. A gyászszertartást a Jaroszlav Mudrij utcai templomban tartják.

Ruszlan Mihajlovics Bondarenko 1979. március 2-án született, az A3488-as katonai alakulat tagjaként szolgált. 2026. november 7-én vesztette életét harci feladat teljesítése közben.

Az önkormányzat arra kéri a kistérség lakóit, hogy a temetési menet útvonalán élő sorfallal fogadják az elesett katonát, és közösen róják le kegyeletüket emléke előtt.

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