Rekordmennyiségű ballisztikus rakétával támadták Kijevet
Oroszország július 19-re virradó éjszaka a teljes körű háború kezdete óta a legnagyobb ballisztikusrakéta-támadást hajtotta végre Kijev ellen – állítják ukrán megfigyelőcsatornák. Beszámolóik szerint az orosz hadsereg mintegy 40 perc alatt közel 40 ballisztikus rakétát indított a főváros és környéke felé.
A jelentések szerint a támadás során többféle rakétatípust, köztük Iszkander–M, Cirkon és Sz–400 típusú fegyvereket vetettek be. A csapások következtében Kijev több kerületében is károk keletkeztek. Az eddigi adatok szerint egy ember életét vesztette, tizenöten pedig megsérültek.
A támadás ismét elérte a Lukjanyivka városrészt is, ahol megrongálódott a metróállomás és a helyi piac. Az állomást biztonsági okokból lezárták, a szerelvények megállás nélkül haladnak át rajta.
A rakétacsapások Kijev megyét sem kímélték. A Bucsai járásban két ember megsérült, emellett több raktárépületben és egy logisztikai létesítményben tűz ütött ki.
Az ukrán hatóságok folytatják a károk felmérését és a mentési munkálatokat.
Forrás: Novini Live
Nyitókép: Facebook/ДСНС України