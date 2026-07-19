Rekordmennyiségű ballisztikus rakétával támadták Kijevet

Oroszország július 19-re virradó éjszaka a teljes körű háború kezdete óta a legnagyobb ballisztikusrakéta-támadást hajtotta végre Kijev ellen – állítják ukrán megfigyelőcsatornák. Beszámolóik szerint az orosz hadsereg mintegy 40 perc alatt közel 40 ballisztikus rakétát indított a főváros és környéke felé.

A jelentések szerint a támadás során többféle rakétatípust, köztük Iszkander–M, Cirkon és Sz–400 típusú fegyvereket vetettek be. A csapások következtében Kijev több kerületében is károk keletkeztek. Az eddigi adatok szerint egy ember életét vesztette, tizenöten pedig megsérültek.

A támadás ismét elérte a Lukjanyivka városrészt is, ahol megrongálódott a metróállomás és a helyi piac. Az állomást biztonsági okokból lezárták, a szerelvények megállás nélkül haladnak át rajta.

A rakétacsapások Kijev megyét sem kímélték. A Bucsai járásban két ember megsérült, emellett több raktárépületben és egy logisztikai létesítményben tűz ütött ki.

Az ukrán hatóságok folytatják a károk felmérését és a mentési munkálatokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live

Nyitókép: Facebook/ДСНС України

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →