Háborúban vesztette életét egy nagyszőlősi katona
Harci feladat teljesítése közben életét vesztette Ivan Jacskanics. Az 51 éves katona november 1-jén halt meg – közölte a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebook-oldalán.
Ivan Jacskanics 1975. április 16-án született, Nagyszőlősön élt, és ifjabb őrmesteri rendfokozatban szolgált.
A katona a Harkiv megyei Csuhujivi járásban található Liman közelében esett el.
A városi tanács részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak. A temetési szertartás időpontjáról egyelőre nem közöltek információt.
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