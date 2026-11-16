Halálos áldozatai is vannak az orosz légicsapásoknak Ukrajnában
Egy ember meghalt, hárman pedig megsebesültek Dnyipróban az orosz hadsereg hétfő reggeli légicsapásaiban, és az ország több régiójában lakóépületek, valamint létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az ukrán hatóságok.
Zaporizzsjában egy nő életét vesztette, hárman pedig megsebesültek a Hortickij kerület egyik infrastrukturális létesítményét ért orosz dróntámadásban – tette közzé Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye megbízott katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon.
Natalija Zabolotna, Vinnicja megye katonai kormányzója arról számolt be a Facebookon, hogy hétfőre virradóra orosz dróncsapások értek több energetikai, valamint egy létfontosságú ipari létesítményt. A támadásnak nem voltak áldozatai – tette hozzá.
Nincs áram a közép-ukrajnai Cserkaszi megye egy részén a Zvenyihorodszkij járás energetikai létesítményeit ért orosz dróntámadások következtében – tudatta Ihor Taburec megyei katonai kormányzó a Facebookon. A lakosságtól nem érkezett vagyoni kárral kapcsolatos bejelentés – tette hozzá.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 158 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 131 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenkilenc helyszínen találatokat rögzítettek, 11 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.
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MTI