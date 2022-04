Humanitárius folyosót sürget Mariupolban az Európai Tanács elnöke

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és humanitárius folyosó létrehozását sürgette Mariupolban a mostani hétvégére eső ortodox húsvét előtt – közölte maga a belga politikus pénteken a Twitteren.

Tudatta: megismételte Putyinnak az unió álláspontját, miszerint az EU támogatja Ukrajnát és szuverenitását, valamint elítéli és szankciókkal bünteti az orosz agressziót. “Egységünk és elveink elidegeníthetetlenek” – szögezte le az EU-tagországok állam-, illetve kormányfői tanácskozó fórumát elnöklő Michel.

“Azonnali humanitárius hozzáférést és a biztonságos kijutást sürgetünk Mariupolból és más ostromlott városokból az ortodox húsvét alkalmából” – fogalmazott.

Az Európai Tanács elnöke szerdán Kijevbe látogatott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Látogatása során kijelentette: az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz, hogy Ukrajna megnyerje az Oroszország által indított háborút. Vlagyimir Putyinnak nem fog sikerülni megosztani az európaiakat – húzta alá. Michel a legfontosabb célnak nevezte annak az elérését, hogy az uniós szankciók “fájdalmasak legyenek” Putyin rendszere számára, és megígérte, rövidesen az orosz kőolaj- és földgázexportot veszik célba, ahogy Zelenszkij kérte.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek sok halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.

Forrás: mti.hu

Nyitókép: Korábbi felvétel. Forrás: Stephanie Lecocq/EFE via EPA