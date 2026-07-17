Humanitárius segélyszállítmány érkezett Harkivba a KRE közreműködésével

Sikeresen megérkezett Harkivba az a 13 tonnás humanitárius segélyszállítmány, amelynek előkészítésében és útnak indításában a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakónusainak egy kisebb csoportja is közreműködött. Az adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat biztosította, célja pedig az volt, hogy a lehető legrövidebb időn belül eljusson azokhoz az emberekhez, akik a háború sújtotta Harkiv térségében élnek.

Erről Szlavik Kljucskej számolt be közösségi oldalán.

A segélyszállítmányt szerdán rakták fel a kamionra, majd közös imádságot követően indították útnak. A rakomány tisztálkodási csomagokat, hálózsákokat, paplanokat, párnákat, ágyneműgarnitúrákat és termoszokat tartalmazott – olyan nélkülözhetetlen eszközöket, amelyekre a frontvonal közelében élő családoknak különösen nagy szükségük van.

A kamion biztonságban megérkezett Harkivba, ahol megkezdődött a segély kirakodása, majd annak továbbítása a leginkább rászorulókhoz.

A szervezők kiemelték: különösen fontos volt számukra, hogy az adomány még időben célba érjen. Bár a harcok továbbra sem csillapodnak, már most szükséges felkészülni az előttünk álló hűvös őszi és hideg téli időszakra, amely újabb komoly kihívás elé állítja a háború sújtotta térségek lakóit. A most célba juttatott segély jelentős segítséget nyújthat a mindennapi megpróbáltatások enyhítésében.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület hálát ad Istennek azért, hogy a szállítmány épségben megérkezett rendeltetési helyére. Bíznak abban, hogy az adomány nemcsak a mindennapi szükségletek enyhítéséhez járul hozzá, hanem a gondviselés, a keresztyén szeretet és az összefogás kézzelfogható jelévé is válik a nehéz körülmények között élők számára.

A szolgálat résztvevői továbbra is imádságban hordozzák mindazokat, akik a háború terheit viselik, valamint azokat is, akik önkéntesként és segítőként nap mint nap embertársaikért dolgoznak. Egyúttal azért is könyörögnek, hogy Ukrajnában mielőbb igazságos és tartós béke valósuljon meg – áll a tájékoztatásban.

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