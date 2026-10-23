Infrastrukturális és energetikai létesítményeket értek orosz légicsapások éjszaka

Ketten megsebesültek az északkelet-ukrajnai Szumiban egy benzinkutat ért orosz dróncsapásban, Odessza megyében egy hőerőművet és civil infrastruktúrát értek találatok, Rivne megyében is energetikai létesítmények rongálódtak meg – jelentették az ukrán hatóságok.

Oleh Kiper, Odessza megye katonai kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy az ellenséges légicsapásokban megrongálódott egy energetikai létesítmény, és egy jelenleg nem működő üdülőtelepet is találat ért, de a támadás nem követelt áldozatokat.

Korábban a DTEK, Ukrajna legnagyobb magántulajdonban lévő energetikai vállalatának sajtószolgálata arról számolt be, hogy a vállalat egyik hőerőművét tömeges orosz légicsapás érte, ennek következtében megszűnt az áramtermelés.

A jeletés kiemeli, hogy a teljes körű háború kitörése óta az orosz hadsereg több mint 230 alkalommal támadta a vállalat hőerőműveit..

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 176 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen péntekre virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 140 drónt sikerült megsemmisítenie. Tizenkilenc helyszínen találatokat jegyeztek fel, 13 esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.

Forrás: MTI

Forrás: МВС України

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