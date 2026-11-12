Ivan Himics a háború újabb kárpátaljai áldozata
Ungvári járási katona halálának hírét közölte Ivan Pohoriljak, a Percsenyi kistérség vezetője november 11-én.
Tájékoztatása szerint a fronton vesztette életét Ivan Himics kapuszögi katona. A 32 éves férfi az A4599-es egységnél teljesített szolgálatot.
A védő 2026. június 19-én esett el a Donyeck megyei Kosztyantinyivka közelében.
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