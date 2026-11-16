Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot, miközben tovább fokozza a Moszkvára gyakorolt nyomást az ukrajnai háború miatt – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben, az EU-tagállamok külügyminiszterek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján.

A főképviselő szerint a miniszterek a vízumpolitika további szigorítását, valamint az orosz sportolók európai uniós sporteseményeken való részvételének megakadályozását is szorgalmazták.

Az Ukrajna ellen harcoló orosz katonák esetleges szankcionálásával kapcsolatban Kallas elmondta, hogy a kérdésről még folynak az egyeztetések, és egyelőre nem tudni, bekerül-e az intézkedés a 22. szankciós csomagba. Egyes tagállamok végrehajtási nehézségektől tartanak, a főképviselő szerint azonban ezek megoldhatók.

Forrás: MTI

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