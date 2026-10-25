Újabb két kárpátaljai katona vesztette életét a fronton

Újabb kárpátaljai védők haláláról számoltak be a helyi önkormányzatok. A nagyszőlősi Mihajlo Kukuly a fronton szerzett sérüléseibe halt bele, míg a hosszú ideig eltűntként nyilvántartott Ivan Ihnatik halálát nemrég erősítették meg.

A Nagyszőlősi Városi Tanács tájékoztatása szerint az 1986. december 6-án született Mihajlo Kukuly egy kórházban hunyt el a harcok során szerzett sérülései következtében.

Az ungvári járási Ókemence (Kamjanica) településről származó Ivan Ihnatik haláláról a Felsődomonyai Községi Tanács számolt be.

Az 1978. október 5-én született férfit 2024. szeptember 19-én mozgósították. A 214. önálló OPFOR rohamzászlóalj gépesített egységében szolgált gránátvetősként.

A katona 2024. december 7-én vesztette életét Donyeck megyében. Hosszú ideig eltűntként tartották nyilván, halálát csak nemrég erősítették meg.

A két katona temetésének időpontjáról és részleteiről később adnak tájékoztatást.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

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