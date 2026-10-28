Két beregszászi védő halálhírét erősítették meg

Bursza Krisztina Háború

Két beregszászi származású védő, az 1991-ben született Popovics György és az 1988-ban született Bátori Ferenc vesztette életét 2024-ben a Donyeck megyében zajló harcok során. Halálukig mindkettőjüket eltűntként tartották nyilván.

A hírt a Babják Zoltán polgármester közölte.

A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, barátainak és bajtársainak.

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