Két beregszászi védő halálhírét erősítették meg
Két beregszászi származású védő, az 1991-ben született Popovics György és az 1988-ban született Bátori Ferenc vesztette életét 2024-ben a Donyeck megyében zajló harcok során. Halálukig mindkettőjüket eltűntként tartották nyilván.
A hírt a Babják Zoltán polgármester közölte.
A temetés időpontjáról és helyszínéről később adnak tájékoztatást.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, barátainak és bajtársainak.
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