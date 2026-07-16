Két elesett katonától vesznek végső búcsút Kárpátalján

Újabb kárpátaljai katonákat temetnek a következő napokban.

Július 17-én Ungváron helyezik végső nyugalomra Oleg Matvijenkót – tudatta a városi tanácsa a Facebook-oldalán. A temetési szertartás kijevi idő szerint 13 órakor kezdődik a Függetlenség rakparton, a Holodomor áldozatainak emlékművénél.

Július 18-án Munkácson vesznek végső búcsút a 30 éves Dmitro Pohrebak őrmestertől. A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint a védő a 3. határőrezred kötelékében szolgált. A katona harci feladat teljesítése közben esett el 2026. július 10-én. A gyászszertartás kijevi idő szerint 12 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-templomban.

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