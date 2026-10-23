Két fiatal sérült meg egy balesetben a Huszti járásban

Fának csapódott egy személyautó a Huszti járás egyik útján, a balesetben egy 17 és egy 18 éves fiú sérült meg. Mindkettőjüket kórházba szállították.

A baleset során az autó letért az úttestről, majd egy fának ütközött. A két fiatal orvosi ellátásra szorult.

Az 1004-es mentőegység munkatársai a helyszínen megvizsgálták a sérülteket, elsősegélyben részesítették őket, majd a Huszti Járási Kórházba szállították mindkettőjüket.

A balesetről értesítették a rendőrséget is.

A hatóságok és a szakemberek arra figyelmeztetik a járművezetőket, hogy tartsák be a sebességhatárokat, vegyék figyelembe az útviszonyokat és az időjárási körülményeket, vezessenek körültekintően, és minden esetben használják a biztonsági övet.

Forrás: a mentőszolgálat tájékoztatása alapján.

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