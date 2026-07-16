Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak

Legkevesebb két ember meghalt, többen pedig megsebesültek a ballisztikus rakétákkal végrehajtott éjszakai orosz támadásban, több raktárépület megrongálódott Kijevben – jelentették ukrán hírügynökségek és hírportálok csütörtökön.

Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak, további hat ember pedig megsebesült a csapásokban – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Találatokat és lehulló roncsok becsapódásait jelentették az ukrán főváros Danyickij és Szvjatosinszkij városkerületéből, raktárak és egy nem lakóépület kigyulladt – írta Vitalij Klicsko.

Forrás: MTI

Nyitókép: МВС України

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