Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak

Többen meghaltak, illetve megsebesültek az éjszakai orosz légicsapásokban, lakóházak, civil infrastrukturális és ipari létesítmények, benzinkutak rongálódtak meg az ország északi, déli és középső részein – jelentették az ukrán hatóságok.

Szerdára virradóra az orosz csapatok rakétákkal támadták Odessza polgári infrastruktúráját, az eddigi adatok szerint hárman meghaltak, további három ember pedig megsebesült a csapásokban – jelentette Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Az állami katasztrófavédelmi szolgálat tájékoztatása szerint az egyik iparvállalatot érte találat, a raktárépületekben tűz ütött ki, amelynek a megfékezésében 8 tűzoltóegység vett részt. A támadásban több lakóépület is megrongálódott.

Az Ukrinform a kataszrófavédelem sajtószolgálatának Facebook-bejegyzésére hivatkozva beszámolt arról, hogy az észak-ukrajnai Csenyihiv megye Priluki járásában egy 37 éves férfi meghalt, mert drón csapódott egy családi házba. A környéken egy közelebbről meg nem nevezett iparvállalat területén tűz keletkezett.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Bunecsko Zsitomir megyei katonai kormányzó Facebook-bejegyzése alapján azt is jelentette, hogy az orosz csapatok július 15-én reggel dróntámadást hajtottak végre egy benzinkút ellen, egy ember megsebesült, őt kórházba szállították.

A Harkiv közdelében fekvő Izjum városa ellen irányított légibombákkal és drónokkal végrehajtott orosz kombinált légitámadás következtében az előzetes adatok szerint sokan megsebesültek, a településen komoly károk keletkeztek. Polgári létesítmények, közüzemi vállalatok vagyontárgyai, mezőgazdasági gépek és magánházak rongálódtak meg, valamint több helyen felcsaptak a lángok – tette közzé a városi katonai közigazgatás közösségi médiában megjelent közleményei alapján az Ukrajinszka pravda hírportál..

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg szerdára virradóra 2 rakétával, valamint 122 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 101 drónt sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban mindkét rakéta és 18 drón célba talált, további 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón továbbra is az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Ukrán hírügynökségek és hírportálok Bródi Róbertre (Robert „Magyar” Brovgyi), az ukrán fegyveres erők dróncsapatainak parancsnokára hivatkozva ma reggel azt is jelentették, hogy egységeik július 15-én éjjel 20 orosz hajóra – köztük 17 kőolajszállító tartályhajóra – mértek csapást a Fekete-tengeren.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)

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