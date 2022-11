Találat érte Kijevet november 15-én. A hírt Vitalij Klicsko polgármester is megerősítette.

Mint írta, két lakóházat ért találat. Mentőegységek dolgoznak a helyszínen.

Előzetes információk alapján Csernyihiv és Mikolajiv megyét is támadás érte. Robbanásokról számoltak be Lembergben, Harkivban és Rivnében is.

Kárpátalja.ma