Légitámadások érték Ukrajna északkeleti és középső részét

Orosz légitámadások érték péntekre virradóra Ukrajna középső és északkeleti részét, továbbá két hajót a Fekete-tengeren – jelentették be az ukrán hatóságok.

Ukrajna középső részén, Dnyipropetrovszk megyében három kerületet ért orosz tüzérségi és dróncsapás – számolt be Olekszandr Hanzsa regionális vezető a Telegramon. Ezek a bombázások különösen Pavlohrad városát érintették, ahol a vezető szerint egy nyolcéves kislány meghalt, egy 49 éves nő pedig megsebesült.

Az ország északkeleti részén fekvő Harkiv megyében bombák csapódtak a terület székhelyére Harkiv városába, valamint három másik településre – közölték az ukrán mentőszolgálatok, 10 embert, köztük 4 gyermeket megsebesítve. Több mint 40 lakás megrongálódott, amikor irányított siklóbombákat dobtak le a városra – írta Ihor Terehov, Harkiv polgármestere a Telegramon.

Harkiv Kijev után Ukrajna második legnagyobb városa, amelynek lakossága a háború előtt 1,4 millió fő volt, mindössze mintegy 40 kilométerre fekszik az orosz határtól.

Orosz drónok csütörtök este két polgári hajót is eltaláltak a Fekete-tengeren, egy ember halálát okozva, és öt embert megsebesítve.

„Az orosz drónok által a Fekete-tengeren polgári hajók ellen végrehajtott támadás következtében egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó legénységének egyik tagja életét vesztette, két másik tengerész pedig megsebesült, egyikük súlyosan” – írta a Telegramon Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese. Egy második, Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő hajó három tengerésze szintén könnyebb sérüléseket szenvedett – tette hozzá a politikus.

A támadások akkor történtek, amikor a két hajó elhagyta az ukrán kikötőket – pontosított Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója. Ezután folytatták útjukat – fűzte hozzá a tisztviselő.

Forrás: hirado.hu

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