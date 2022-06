Luhanszk megye helyzetjelentése

Heves harcok folynak Luhanszk megyében.

Kirilo Budanov tábornok, az ukrán katonai hírszerzés főnöke Szeverodonyeckben járt – hozta nyilvánosságra hivatala. A Luhanszk megyében most közigazgatási központként működő városban Budanov ellenőrizte az általa vezetett hírszerzési főigazgatóság szeverodonyecki egységeinek munkáját. Megismerkedett a front ezen szektorának hadműveleti helyzetével, és meghatározta a hírszerzési főigazgatóság egységeinek további lépéseit.

A hírszerzés megállapította, hogy “egyes területeken a tüzérségi eszközök szempontjából az orosz csapatok tízszeres erőfölényben vannak”. Ennek ellenére az Ukrán Fegyveres Erők mindent megtesznek, hogy kiszorítsák az oroszokat a városból.



Petro Kuzik, a nemzeti gárda egyik egységének parancsnoka eközben az ukrán Szabadság Rádió műsorában arról számolt be, hogy Szeverodonyeckben szinte már házról házra folynak az utcai harcok. Szavai szerint az ukrán katonáknak állandó manővereket kell végrehajtaniuk. Azt mondta, a helyzet naponta többször is változik. Kijelentette, hogy az ukrán védelmi erőket mihamarabb meg kell erősíteni, különösen tüzérségi fegyverekre van nagy szükség az orosz hadsereg szüntelen támadásainak visszaverésére.



Szerhij Hajdaj luhanszki kormányzó egy hétfői tévéműsorban úgyszintén nagyon dinamikusnak nevezte a szeverodonyecki harcokat. Elmondta, hogy reggelre az ukrán katonák helyzete ismét romlott, az előző napon még sikerült a város felében visszavenniük az ellenőrzést. Most visszaszorultak a város ipari övezetébe, de ott tartják az állásaikat. Hajdaj megerősítette, hogy a városban a harci helyzet szinte “óráról órára” változik.



A kormányzó a Telegram üzenetküldő portálon beszámolt még arról, hogy az orosz csapatok ostromműveleteket hajtanak végre a régióban Bilohorivka és Mikolajivka települések ellen, Liszicsanszkra légicsapásokat mértek, a megye többi részét pedig a tüzérség támadja. Kitért arra, hogy Liszicsanszkban az orosz erők szétlőttek egy pékséget, amely még utolsóként sütött kenyeret a helyi lakosoknak. A pékségen kívül több kormányzati épület és két toronyház is megrongálódott. Privillja településen egy nő megsérült, kórházba szállították. Zolotéban 16 lakóház, Hirszkében 3, Vrubivkában pedig 6 semmisült meg. Szeverodonyeckben a folyamatos harcok miatt nem tudni, hány lakóépület dőlt eddig romba – tette hozzá.

Nyitókép: Facebook/Szerhij Hajdaj

Az mti.hu nyomán