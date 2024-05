Már csaknem 350 elítélt kapott feltételes szabadlábra helyezést

Ukrajnában már csaknem 350 rabot helyeztek feltételesen szabadlábra a hadseregbe való mozgósításuk miatt – számolt be róla Denisz Maljuszka igazságügyi miniszter a The New York Timesnak adott nyilatkozatában.

A miniszter hozzátette: az elítéltek által benyújtott 4 300 mozgósítási kérelem nagy része még elbírálás alatt áll.

Szavai szerint mintegy 20 ezer rab, köztük az előzetes letartóztatásban lévők is csatlakozhatnak az ukrán fegyveres erőkhöz.

Maljuszka azonban kihangsúlyozta, hogy a gyilkosságért elítélt személyek szabadon bocsátása csak abban az esetben lehetséges, ha a bűncselekményt nem súlyosbító körülmények, például szexuális erőszak, mellett követték el.

Az igazságügyi miniszter nem zárja ki, hogy sok elítélt még nem döntötte el, hogy szeretne-e csatlakozni a hadsereghez. „Tudni akarják, hogy milyen színvonalú a kiképzés, elégedettek-e a szolgálatot teljesítő egykori rabok, megfelelően bánnak-e majd velük” – mondta.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 17-én írta alá azt a rendeletet, amely engedélyezi, hogy az ország védelme érdekében feltételesen szabadlábra helyezzék az elítélteket.

