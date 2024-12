Marcsenko: Ukrajna még hónapokig képes harcolni amerikai segítség nélkül

Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter szerint Ukrajnának van elegendő fegyvere és pénzügyi forrása ahhoz, hogy fenntartsa védelmét legalább a jövő év első felében, még akkor is, ha az Egyesült Államok megtagadja a támogatást. Erről a tárcavezető az El País spanyol lapnak adott nyilatkozatában beszélt, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán.

Marcsenkót arról kérdezték, hogy szerinte mi történne, ha az Egyesült Államok leállítaná az Ukrajnának nyújtott segítségét. A pénzügyminiszter erre válaszolva kifejtette, hogy a segítségnyújtás esetleges leállítása komoly kihívást jelentene Ukrajna védelmi képességére nézve, de nem jelent elkerülhetetlen összeomlást.

„Ukrajna természetes érdeke az együttműködési bizalom kialakítása az új adminisztrációval, szerintem ez Ukrajna és Európa számára is kiemelt stratégia kell, hogy legyen” – figyelmeztetett.

A miniszter szerint a segítségnyújtás folytatása körüli bizonytalanság leküzdése érdekében Ukrajnának „nagyon bölcsen” kell felhasználnia az időt, és képesnek kell lennie tárgyalni az új amerikai kormányzattal.

„Úgy gondolom, van elég pénzünk, elegendő fegyverünk, elegendő rakétánk és tüzérségi lövedékünk ahhoz, hogy legalább 2025 első feléig ellenálljunk. 2025-ben biztosítunk elegendő költségvetési forrást a lőszer és a szükséges katonai felszerelés beszerzésére„

– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna most még elegendő fegyvert kap az Egyesült Államoktól.

„Eszerint legalább az év első felében, de még azon túl is jól fel vagyunk fegyverkezve ahhoz, hogy ellenálljunk az orosz agressziónak” – összegezte a miniszter.

Az Ukrinform ukrán hírügynökség arról számolt be, hogy a kanadai parlament alsóháza csaknem 600 millió dollár katonai segély elkülönítését hagyta jóvá Ukrajna számára.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a telegramon arról tájékoztatott, hogy jelentést hallgatott meg Olekszandr Szirszkijtől, a fegyveres erők főparancsnokától. Az államfő megjegyezte, hogy a védelmi erők fő célja most az orosz katonai képességek csökkentése. Elismerte, hogy továbbra is Donyeck megyében, Kurahove és Pokrovszk térségében a legforróbb a helyzet, de kijelentette azt is, hogy novemberben és decemberben az orosz hadsereg rekordveszteségeket szenvedett el.

Forrás: MTI