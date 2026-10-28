Mátyfalvai katona esett el a háborúban

Mondik Márta Háború

Gyászhírt közölt a Tiszaújlaki Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága. A háborúban esett el Roman Vitalij katona.

Az 1983-as születésű mátyfalvai férfi Harkiv megyében teljesített szolgálatot. Egy dróntámadás következtében vesztette életét.

A temetés helyszínéről és időpontjáról egyelőre nem adtak tájékoztatást.

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