Mely férfiak hagyhatják el Ukrajnát 2025-ben?

2025 januárjában Ukrajnában meghosszabbítják a hadiállapotot és az általános mozgósítást. Ez vonatkozik a katonaköteles férfiak külföldre utazási tilalmára is. Néhány kategória azonban továbbra is kivételt képez – számolt be az UNIAN hírügynökség.

Fontos megjegyezni, hogy a sikeres határátlépéshez a hadköteles férfiaknak rendelkeznie kell a szükséges dokumentumokkal: katonai regisztrációs okmány, valamint a távozás indoklását igazoló okmánnyal.

Ki hagyhatja el Ukrajnát 2025-ben?

A férfiak külföldre utazási eljárása 2025-ben megváltozhat. Jelenleg azonban az alábbi kategóriákba tartozók léphetik át az államhatárt:

Bármelyik kategóriába tartozó fogyatékkal élő férfiak.

A nagycsaládos férfiak (ha nincs gyermektartási hátralék) és az egyedül gyermeket nevelő szülők.

Bármely csoportba tartozó fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők vagy gyámok, illetve az 1. vagy 2. kategóriába tartozó fogyatékkal élő felnőtt gyermekek eltartói.

Az 1. vagy 2. kategóriába tartozó fogyatékkal élő házastárs vagy közeli hozzátartozó kísérője.

Olyan személyek kísérője, akiket a bíróság cselekvőképtelennek vagy állandó gondozásra szorulónak nyilvánított.

Önkéntesek vagy sofőrök, akik humanitárius segélyt szállítanak a Sljah rendszeren keresztül.

Sportolók, diplomaták, kulturális személyiségek, köztisztviselők és tudósok, akik engedélyt kaptak arra, hogy üzleti útra vagy versenyekre utazzanak.

A katonai nyilvántartásból kizárt férfiak.

A külföldön orvosi kezelésre szoruló katonai személyzet.

Annak ellenőrzéséhez, hogy jogosult-e a határátlépésre az adott személy, és milyen dokumentumokra van ehhez szükség, az Ukrán Állami Határőrszolgálathoz lehet fordulni a +38 044 527-63-63 vagy a 1598-as telefonszámon.

17 éves fiatal férfi átlépheti a határt?

Minden 18 év alatti és 60 év feletti férfi állampolgár elhagyhatja az országot. Egy fiatal férfi akkor is átlépheti a határt, ha csak egy hét választja el a nagykorúság elérésétől. Szülői engedély nem szükséges, de katonai nyilvántartási igazolásra szükség van.

Kárpátalja.ma