Milyen büntetés jár a mozgósítási szabályok megsértéséért?

Ukrajnában hadiállapot van érvényben, melynek értelmében mozgósítják a 25-60 év közötti férfiakat az ukrán hadseregbe. A katonai behívó figyelmen kívül hagyása pénzbírsággal, vagyonelkobzással vagy akár börtönbüntetéssel is sújtható. Erről Volodimir Pilipenko jogász beszélt az UNIAN hírügynökségnek.

A jogász szerint a hadkötelesek közigazgatási szabálysértést követnek el, amennyiben nincsenek regisztrálva a területi toborzó központban (TCK), nem végezték el a szükséges adategyeztetést vagy nem veszik át a behívójukat.

A mozgósítási szabályok megsértését a törvény 17 és 25 ezer hrivnya közötti pénzbírsággal büntetheti. A tisztségviselők és jogi személyek esetében a pénzbírság 34-59 ezer hrivnya.

Pilipenko kiemelte azonban, hogy a törvény szerint nem róható ki büntetés az adatfrissítés elmulasztásáért abban az esetben, ha a hadkötelesre vonatkozó információk hivatalos állami nyilvántartásokon keresztül megszerezhetőek.

Az adatok frissítésének elmulasztása 25 ezer hrivnya pénzbírsággal sújtható. Ha alapos indok nélkül nem érkezik az idézésre a hadköteles személy, akkor keresett személynek minősül, és a rendőrségnek jogában áll letartóztatni vagy elszállítani a toborzóközpontba.

Ha nem fizetik be a pénzbírságot 15 napon belül, az összeg megduplázódik. Ha ezt a bírságot is figyelmen kívül hagyják, a személy ellen végrehajtási eljárás indul. A tartozást a személyi bankszámlájáról is behajthatják, vagy lefoglalhatják a tulajdonában lévő értékeket, amelyeket árverésre bocsátanak.

Amennyiben a hadköteles személy katonai szolgálatra alkalmasnak bizonyul és nincs halasztása, megkaphatja a behívót. Egy ilyen parancs figyelmen kívül hagyása büntetőjogi felelősségre vonással jár, amely akár 5 évig tartó szabadságvesztést is eredményezhet.

