Módosították a mozgósítás alóli felmentés szabályait Ukrajnában
Az ukrán kormány módosította az energetikai és hadiipari vállalatok hadköteles munkavállalóinak mozgósítás alóli mentesítésére vonatkozó szabályokat. Az új rendelkezések értelmében az érintett vállalatok legfeljebb a hadköteles dolgozóik 95 százaléka számára biztosíthatnak mentességet a katonai behívás alól.
Az intézkedésről Ukrajna Gazdasági Minisztériuma számolt be a hivatalos oldalán október 24-én.
A változás nem érinti azokat a munkavállalókat, akik nélkülözhetetlenek a vállalat működéséhez. Ide tartoznak például a termelésben, a hadiipari megrendelések teljesítésében, valamint a javítási és helyreállítási munkálatokban dolgozók. Számukra továbbra is biztosítani kell a mentességet.
A vállalatok vezetői maguk dönthetik el, hogy a meghatározott kereten belül mely dolgozókat mentesítik a katonai behívás alól. A korlátozás elsősorban a kisegítő és kiszolgáló munkakörökben dolgozókat érintheti.
A mentességben részesülők arányának kiszámításakor azokat is figyelembe veszik, akik más okból nem hívhatók be katonai szolgálatra, például a többgyermekes szülőket.
A kormány emellett felülvizsgálja, milyen feltételek alapján minősíthetők a vállalatok az ország működése szempontjából kiemelten fontosnak. Az illetékes hatóságoknak tíz napjuk lesz a szabályok áttekintésére.
A már kiemelten fontosnak minősített vállalatok többsége várhatóan megtarthatja ezt a besorolást.
A mentességekkel kapcsolatos döntések összehangolására a kormány egy külön koordinációs központot is létrehozott. Ez a testület többek között a vállalatok besorolásával és a dolgozók 50 százalékát meghaladó mentességi kérelmekkel foglalkozik.
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