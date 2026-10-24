Módosították a mozgósítás alóli felmentés szabályait Ukrajnában

Az ukrán kormány módosította az energetikai és hadiipari vállalatok hadköteles munkavállalóinak mozgósítás alóli mentesítésére vonatkozó szabályokat. Az új rendelkezések értelmében az érintett vállalatok legfeljebb a hadköteles dolgozóik 95 százaléka számára biztosíthatnak mentességet a katonai behívás alól.

Az intézkedésről Ukrajna Gazdasági Minisztériuma számolt be a hivatalos oldalán október 24-én.

A változás nem érinti azokat a munkavállalókat, akik nélkülözhetetlenek a vállalat működéséhez. Ide tartoznak például a termelésben, a hadiipari megrendelések teljesítésében, valamint a javítási és helyreállítási munkálatokban dolgozók. Számukra továbbra is biztosítani kell a mentességet.

A vállalatok vezetői maguk dönthetik el, hogy a meghatározott kereten belül mely dolgozókat mentesítik a katonai behívás alól. A korlátozás elsősorban a kisegítő és kiszolgáló munkakörökben dolgozókat érintheti.

A mentességben részesülők arányának kiszámításakor azokat is figyelembe veszik, akik más okból nem hívhatók be katonai szolgálatra, például a többgyermekes szülőket.

A kormány emellett felülvizsgálja, milyen feltételek alapján minősíthetők a vállalatok az ország működése szempontjából kiemelten fontosnak. Az illetékes hatóságoknak tíz napjuk lesz a szabályok áttekintésére.

A már kiemelten fontosnak minősített vállalatok többsége várhatóan megtarthatja ezt a besorolást.

A mentességekkel kapcsolatos döntések összehangolására a kormány egy külön koordinációs központot is létrehozott. Ez a testület többek között a vállalatok besorolásával és a dolgozók 50 százalékát meghaladó mentességi kérelmekkel foglalkozik.

Kárpátalja.ma

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