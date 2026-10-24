Módosították a mozgósítás alóli felmentés szabályait Ukrajnában

Nagy Nikolett Háború

Az ukrán kormány módosította az energetikai és hadiipari vállalatok hadköteles munkavállalóinak mozgósítás alóli mentesítésére vonatkozó szabályokat. Az új rendelkezések értelmében az érintett vállalatok legfeljebb a hadköteles dolgozóik 95 százaléka számára biztosíthatnak mentességet a katonai behívás alól.

Az intézkedésről Ukrajna Gazdasági Minisztériuma számolt be a hivatalos oldalán október 24-én.

A változás nem érinti azokat a munkavállalókat, akik nélkülözhetetlenek a vállalat működéséhez. Ide tartoznak például a termelésben, a hadiipari megrendelések teljesítésében, valamint a javítási és helyreállítási munkálatokban dolgozók. Számukra továbbra is biztosítani kell a mentességet.

A vállalatok vezetői maguk dönthetik el, hogy a meghatározott kereten belül mely dolgozókat mentesítik a katonai behívás alól. A korlátozás elsősorban a kisegítő és kiszolgáló munkakörökben dolgozókat érintheti.

A mentességben részesülők arányának kiszámításakor azokat is figyelembe veszik, akik más okból nem hívhatók be katonai szolgálatra, például a többgyermekes szülőket.

A kormány emellett felülvizsgálja, milyen feltételek alapján minősíthetők a vállalatok az ország működése szempontjából kiemelten fontosnak. Az illetékes hatóságoknak tíz napjuk lesz a szabályok áttekintésére.

A már kiemelten fontosnak minősített vállalatok többsége várhatóan megtarthatja ezt a besorolást.

A mentességekkel kapcsolatos döntések összehangolására a kormány egy külön koordinációs központot is létrehozott. Ez a testület többek között a vállalatok besorolásával és a dolgozók 50 százalékát meghaladó mentességi kérelmekkel foglalkozik.

Kárpátalja.ma

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