Muzsalyi katona halt meg a háborúban
Gyászhírt közölt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere november 10-én. Tájékoztatása szerint a háborúban vesztette életét Mohacsek Lajos katona.
Az 1972-es születésű nagymuzsalyi férfi november 1-jén hunyt el.
A temetési szertartásra november 11-én, 13.00 órakor kerül sor a muzsalyi temetőben.
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