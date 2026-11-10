Muzsalyi katona halt meg a háborúban

Mondik Márta Háború

Gyászhírt közölt Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere november 10-én. Tájékoztatása szerint a háborúban vesztette életét Mohacsek Lajos katona.

Az 1972-es születésű nagymuzsalyi férfi november 1-jén hunyt el.

A temetési szertartásra november 11-én, 13.00 órakor kerül sor a muzsalyi temetőben.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

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