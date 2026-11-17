Nagy-Britannia még az idén 240 millió font (több mint 105 milliárd forint) értékben szállít légvédelmi rendszereket Ukrajnának – közölte kedden a londoni védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a szállítmányban több mint ezer rövid hatótávolságú légvédelmi rakéta szerepel indítóállásokkal együtt, és az ukrán fegyveres erők tucatnyi légvédelmi radarrendszert is kapnak.

A tárca szerint ezek a légvédelmi rendszerek már eddig is hatékonynak bizonyultak az iráni tervezésű, sugárhajtású Sahed drónokkal szemben, amelyekkel Oroszország az ukrajnai városokat és az infrastrukturális hálózatot támadja.

Nagy-Britannia eddig négyszáz ilyen rakétarendszert szállított Ukrajnába, és az ezer újabb rakétát a kiegészítő eszközökkel együtt december közepétől kezdi átadni az ukrán fegyveres erőknek – áll a brit védelmi minisztérium keddi ismertetésében.

A tárca szerint a most bejelentett 240 millió fontos csomag annak az 500 millió font értékű segítségnyújtásnak a része, amelyet az idei brit költségvetésben különítettek el az ukrán légvédelemben keletkezett rések „sürgős eltömítésére”.

A londoni védelmi minisztérium kedden bejelentette azt is, hogy Nagy-Britannia, Svédország és Ukrajna szándéknyilatkozatot ír alá Gripen harci repülőgépek szállításáról az ukrán légierőnek.

A tárca kiemeli, hogy a Gripenek részegységeinek több mint 30 százalékát Nagy-Britanniában gyártják.

London már a nyáron bejelentette, hogy 300 millió eurónak megfelelő összegű finanszírozást nyújt egy repülőszázadnyi Gripen harci repülőgép beszerzéséhez az ukrán légierő számára.

A londoni kormányfői hivatal akkori tájékoztatása szerint a program keretében Ukrajna 16 Gripen E típusú vadászgéphez juthat hozzá 2029-ig.

A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgépszerelők kiképzését, szimulátorok, alkatrészek és a gépek hadszíntéri bevetéséhez szükséges egyéb eszközök beszerzését is.

A Downing Street beszámolója szerint az ukrán légierőnek szánt Gripen repülőgépek légiharcra, szárazföldi célpontok elleni csapásmérésre és felderítő tevékenységre egyaránt alkalmasak.

Forrás: MTI

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