Négy női kategóriának továbbra is korlátozott a külföldre utazása Ukrajnában

Ukrajnában továbbra sem minden nő számára biztosított a korlátlan külföldre utazás, annak ellenére, hogy a közelmúltban enyhítettek bizonyos szabályokon. A módosítások nem érintik az összes korlátozási kategóriát, így több esetben továbbra is érvényben maradnak a kiutazási tilalmak.

A szabályozást az Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 57. számú rendelete határozza meg, amelyet részben módosított a 623. számú rendelet.

Enyhítés történt, de nem teljes körű

2026 májusában a kormány módosította a korábbi szabályokat, és több közszolgálati női dolgozó számára megszüntette a korábbi automatikus kiutazási korlátozásokat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden ukrán állampolgárnő szabadon elhagyhatja az országot.

Kik nem utazhatnak szabadon?

A jelenlegi szabályozás alapján négy fő kategória továbbra is érintett lehet a korlátozásokban:

1. Katonai szolgálatot teljesítő nők

A női katonák kiutazása továbbra is szigorúan szabályozott. Ők csak szolgálati kiküldetés, gyógykezelés vagy szabadság esetén, a parancsnokság engedélyével hagyhatják el az országot – hasonlóan a férfi katonákhoz.

2. Bírósági vagy hatósági tiltás alatt álló személyek

Azokat a nőket sem engedik ki, akik ellen bírósági döntés alapján kiutazási tilalom van érvényben, például büntetőeljárás, körözés vagy gyanúsítás miatt.

3. Végrehajtási eljárás alatt állók

Kiutazási korlátozás vonatkozhat azokra is, akiknek jelentős tartozása van – például tartásdíj, közüzemi számlák vagy egyéb bírósági kötelezettségek miatt indult végrehajtási eljárás folyik ellenük. A határőrizet ebben az esetben nem tesz különbséget nemek között.

4. Lejárt úti okmánnyal rendelkezők

Azok sem léphetik át a határt, akiknek lejárt az útlevelük. Érvényes úti okmány hiányában a határátlépés automatikusan megtagadható, ezért a dokumentumok időben történő megújítása szükséges.

Külön megjegyzés az egészségügyi dolgozókról

Fontos kiemelni, hogy az egészségügyi dolgozó nők – függetlenül attól, hogy jelenleg a szakmájukban dolgoznak-e – nem tartoznak kiutazási tilalom alá. Bár katonai nyilvántartásba vételük kötelező lehet, a határ átlépése számukra alapvetően engedélyezett.

A jelenlegi szabályok alapján tehát bár több korlátozás enyhült, a határátlépés továbbra is szigorúan ellenőrzött, és egyéni jogi vagy adminisztratív helyzetek jelentősen befolyásolhatják a kiutazás lehetőségét.



Kárpátalja.ma/UNIAN

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