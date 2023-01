Németország egyelőre nem szállít Leopard 2-es tankokat Ukrajnának

Olaf Scholz kormányfő a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) kifejtette, hogy országa „stratégiailag összefonódott” az Egyesült Államokkal, Franciaországgal, valamint más „barátokkal és partnerekkel” a fegyverszállításokkal kapcsolatosan. Washingtoni katonai vezetők a napokban eligazítást tartanak az USA legnagyobb németországi támaszpontján, Ramsteinben a Kijevnek nyújtandó katonai támogatásról.

Az USA dönt a német fegyverekről

Scholz kancellár hangsúlyozta, hogy Németország ezekben a kérdésekben „soha semmit nem tesz egyedül, hanem a szövetségesekkel közösen, különösen az Egyesült Államokkal összehangoltan” – akiknek a kormányfő szerint kiemelten jelentős szerepe van Ukrajna szuverenitásának védelmében”.

A davosi fórumon Volodmir Zelenszkij ukrán elnök is felszólalt videóhíváson keresztül, aki a tankszállítások felgyorsítását sürgette. Zelenszkij azzal érvelt, hogy minden perc, amelyet a nyugati szövetségesek annak átgondolásával töltenek, hogy küldjenek-e tankokat Ukrajnába, egyértelműen az orosz agresszor térnyerését segítik.

Amerika pénteken tart eligazítást

A nyugati szövetségesek ukrán kapcsolattartó csoportjának mintegy ötven védelmi minisztere tart megbeszélést a németországi ramsteini légitámaszponton az amerikai Lloyd Austin miniszter elnökletével, ahol a Kijevnek nyújtotta katonai támogatás koordinálását fogják megbeszélni.

Mint ismert, a hónap elején az Egyesült Államok és Németország közösen jelentették be, hogy Bradley és Marder harcjárműveket küldenek Ukrajnába. Egyes források szerint a hét végén hasonló döntés születhet.

A The Guardian szerint az Európai Unió intézményei és az uniós tagállamok is fokozhatják a német szövetségi kormányra nehezedő nyomást. Mint írták, Lengyelország és Finnország is egyértelműen kijelentette, hogy Leopárd 2-es harckocsikat küldene Ukrajna számára. Ehhez azonban a harckocsi német gyártójának engedélyére van szükség, aki a licensz alapján meghatározza, hogy tovább adható-e a fegyver.

Szintén ezt az irányvonalat képviselte legutóbbi felszólalásában Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, aki határozottan kijelentette, hogy támogatja a harckocsis küldését Ukrajna számára, mivel megfogalmazása szerint Oroszország az ukrán lakosság terrorizálásával akarja megtörni Ukrajna ellenállását.

Charles Michel szerint „félre kell tenni minden aggályt, amely arra vonatkozik, hogy a harckocsiszállítások a háború eszkalációjához vezethetnek”. És a katari korrupciós ügyektől hangos Európai Parlament is harcias hangnemet képvisel.

Az uniós politikai testülete 459 igen szavazattal, 93 ellenében és 85 tartózkodás mellett megszavazták azt a közös biztonság- és védelempolitikáról szóló jelentést, amelyben felszólítják a német kancellárt, hogy engedélyezze a Leopárd 2-es tankok szállítását Ukrajna számára.

