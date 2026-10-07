Nőtt az ukrajnai orosz csapások áldozatainak száma
A legutóbbi orosz rakétatámadásban az eddigi információk szerint tizennégyen haltak meg az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében lévő Prilukiban; négy gyermek holttestét a romok alól emelték ki – közölte a katasztrófavédelmi szolgálat szerdán a Telegramon.
A közlés szerint ötvenen sebesültek meg, köztük hét gyerek, 15 embert, köztük egy kiskorút sikerült kimenteni. A katasztrófavédelem pszichológusai 36 embernek nyújtottak segítséget. A mentési munkálatok még tartanak, lehetnek további emberek a romok alatt.
Oroszország a reggeli órákban mért rakétacsapást a városra, és szinte teljesen romba döntött egy többszintes lakóházat.
Forrás: MTI
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