Nőtt az ukrajnai orosz csapások áldozatainak száma

A legutóbbi orosz rakétatámadásban az eddigi információk szerint tizennégyen haltak meg az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében lévő Prilukiban; négy gyermek holttestét a romok alól emelték ki – közölte a katasztrófavédelmi szolgálat szerdán a Telegramon.

A közlés szerint ötvenen sebesültek meg, köztük hét gyerek, 15 embert, köztük egy kiskorút sikerült kimenteni. A katasztrófavédelem pszichológusai 36 embernek nyújtottak segítséget. A mentési munkálatok még tartanak, lehetnek további emberek a romok alatt.

Oroszország a reggeli órákban mért rakétacsapást a városra, és szinte teljesen romba döntött egy többszintes lakóházat.

Forrás: MTI

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