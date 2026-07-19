Közel 3200 légi támadóeszközt indított a héten az orosz hadsereg

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország az elmúlt éjszaka egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását hajtotta végre Kijev ellen a teljes körű háború kezdete óta. Az államfő közlése szerint az orosz hadsereg több mint 40 különböző típusú rakétát – többségüket a főváros ellen –, valamint 120 csapásmérő drónt vetett be.

Az elnök tájékoztatása szerint Kijevben és a fővárosi régióban egy ember életét vesztette, további 16-an megsérültek.

A mentési munkálatok három helyszínen továbbra is zajlanak, csaknem 600 tűzoltó és mentő részvételével.

Odessza megyében szintén dolgoznak a katasztrófavédelmi egységek.

Zelenszkij azt is közölte, hogy

Oroszország az elmúlt egy hét során mintegy 1450 támadó drónt, több mint 1640 irányított légibombát és 99 különböző típusú rakétát indított Ukrajna ellen.

A támadások számos régiót érintettek, több helyen sebesültekről és jelentős károkról számoltak be.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: a ballisztikus rakéták elleni védelem továbbra is kiemelt prioritás, ezért sürgette a légvédelmi elfogórakéták folyamatos szállítását. Emellett arra is felszólította a nemzetközi partnereket, hogy tartsák fenn és fokozzák a nyomást Oroszországra, mert szerinte az újabb döntések késlekedése lehetőséget ad Moszkvának további támadások előkészítésére és a szankciók kijátszására.

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