Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajna több régióját keddre virradóra, a legsúlyosabb károk az ország nagyvárosaiban – Kijevben, Harkivban, Dnyipróban, Poltavában és Zaporizzsjában – keletkeztek – jelentették ukrán illetékesek. Az Ukrenerho tájékoztatása szerint az energetikai létesítményekben keletkezett károk miatt ezekben a városokban jelentősen korlátozni kellett az áramszolgáltatást. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk helyreállításán és az ellátás stabilizálásán.

Kijev négy kerületében rögzítettek károkat: az orosz hadsereg ballisztikus rakétákkal és drónokkal végrehajtott támadásai következtében megrongálódtak létfontosságú infrastrukturális rendszerek, emiatt az ukrán főváros egy részén zavarok léptek fel a vízellátásban és a távfűtésben – tudatta a helyi katonai közigazgatás a Telegramon. A károk felmérése még tart.

Mihajlo Szemikin, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója arról számolt be a közösségi médiában, hogy orosz légicsapások értek egy ipari infrastrukturális létesítményt, és az előzetes adatok szerint többen megsebesültek.

Nyitókép: tsn.ua

MTI

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