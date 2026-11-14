Nyolcvanegy orosz drónt semmisített meg az ukrán légvédelem

Oroszország november 14-re virradó éjszaka 96 különböző típusú csapásmérő drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem ezek közül 81-et megsemmisített vagy elektronikai eszközökkel hatástalanított – közölte az ukrán légierő parancsnoksága.

A támadáshoz az orosz erők Sahed típusú drónokat, köztük 61 sugárhajtású eszközt, valamint Gerbera és Paródia típusú drónokat is bevetettek. Az ukrán légierő légvédelmi egységei kijevi idő szerint reggel fél nyolcig 81 ellenséges dróntt hatástalanítottak, ugyanakkor több támadóeszköz még a levegőben volt. Nyolc helyszínen becsapódásokat, további két helyen pedig a lelőtt drónok roncsainak lezuhanását észlelték.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk?

Az elmúlt nap során az orosz hadsereg Herszon, Dnyipropetrovszk és Donyeck megyét is támadta. A regionális katonai közigazgatások tájékoztatása szerint a csapások következtében három ember életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

A legtöbb áldozat Herszon megyében volt, a régióban két ember meghalt, öten pedig megsebesültek. Az orosz támadások kritikus és szociális infrastruktúrát, valamint lakónegyedeket is érintettek.

Három tömbházban és öt családi házban keletkezett kár, emellett egy postahivatal, egy gazdasági épület és egy mentőautó is megrongálódott.

A megye felszabadított kistérségeiből négy embert evakuáltak.

Dnyipropetrovszk megyében az orosz erők csaknem tíz alkalommal támadták drónokkal és tüzérséggel a Nyikopoli járást. A Marhaneci kistérségben egy 34 éves férfi és egy 57 éves nő sebesült meg; mindketten kórházi ellátásban részesültek. A támadások következtében lakóházak is megrongálódtak.

Donyeck megyében, Jasznaja Poljanában egy ember vesztette életét az orosz tüzérségi támadásban.

Kárpátalja.ma

Az ukranews.com és a rubryka.com cikke nyomán.

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