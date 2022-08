Podoljak: az oroszok ágyúzzák a NAÜ-küldöttség útvonalát a zaporizzsjai atomerőmű felé

Az orosz erők szándékosan azt a folyosót ágyúzzák, amelyen a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségének el kellene jutnia Kijevből a zaporizzsjai atomerőműbe – állította Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjnek tanácsadója kedden a Twitteren.

A tisztségviselő szavai szerint ez előre látható volt, ugyanis Moszkva azt követeli, hogy a NAÜ-misszió orosz ellenőrzés alatti területről, a Krím félsziget, vagy a Donyec-medence irányából utazzon a nukleáris létesítményhez. Podoljak ugyanakkor leszögezte: az ukrán álláspont változatlanul az, hogy Kijev ellenőrzése alatti területről kell a küldöttségnek elérnie az atomerőművet. “Úgyszintén változatlanok az ukrán fél követelései: az orosz csapatok vonuljanak ki az erőmű területéről és csakis ukrán személyzet maradjon a létesítményben.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter augusztus 23-án a francia külügyminiszterrel folytatott megbeszélése során megerősítette Oroszország hozzájárulását a NAÜ-küldöttség látogatásához az orosz megszállás alatt lévő zaporizzsjai atomerőműben. Még mindig nem tudni azonban, hogy a küldöttség végül milyen útvonalon halad majd. Augusztus 25-én, fennállása során először az atomerőmű teljesen lekapcsolódott az elektromos hálózatról.

Közben az ukrán energetikai minisztérium sajtóosztálya az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek megerősítette kedden, hogy a 14 nemzetközi szakértőből álló NAÜ küldöttség – Rafael Grossi főigazgatóval – megérkezett Kijevbe. További részleteket biztonsági okokra hivatkozva nem hoztak nyilvánosságra.

Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye kormányzója kedden videoüzenetében azzal a felhívással fordult az országban működő önkéntesekhez, hogy folytassanak újabb gyűjtéseket a déli megyékben harcoló ukrán katonák megsegítésére, mert – mint mondta – hamarosan elkezdődik a herszoni régió újjáépítése. Hozzátette, hogy heves harcok folynak délen, az ukrán hadsereg éjjel-nappal tevékenykedik, de megjegyezte, hogy nem kommentálja ezeket az információkat. Elmondta, hogy a háborúhoz már mindenki hozzászokott egy kicsit, a hadsereg támogatása pedig emiatt csökkent. Ugyanakkor Kim szerint az ukrán fegyveres erőknek most drónokra és járművekre van nagy szüksége, ezért éppen ilyen dolgokat kell most vásárolni számukra.

Az Ukrajinszka Pravda orosz híradásokra, és anonim helyi Telegram-csatornákra hivatkozva arról számolt be, hogy reggel az oroszok által megszállt Herszon városát mintegy öt robbanás rázta meg. A helyi Telegram-csatornákon közzétett információk szerint tűz ütött ki az autópiac közelében, ahol nagyobb csoport orosz katona tartózkodik.

Az ukrán légierő arról számolt be, hogy egy nap alatt több mint 15-ször hajtottak végre légicsapásokat orosz állások ellen az ország különböző részeiben, továbbá megsemmisítettek egy H-39-es, levegő-föld orosz rakétát és három ellenséges drónt. “Az ukrán vadász-, bombázó és más katonai repülőgépek rakéta- és bombatámadásokat hajtottak végre lőszerraktárak, páncélozott harci járművek, légvédelmi rendszerek, többszörös kilövésű rakétarendszerek, üzemanyag- és kenőanyag-tartalékok, valamint orosz katonai csoportosulások ellen” – írta a légierő a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményében.

Az ukrán vezérkar a Facebookon közzétett jelentésében kiemelte, hogy az oroszok egy nap alatt csaknem ötszáz katonát veszítettek. A kijevi katonai vezetés legfrissebb, keddi összesítése alapján eddig 47 550 orosz katona halt meg. Az ukrán hadsereg megsemmisített egyebek mellett 1954 harckocsit és 1079 tüzérségi rendszert.

Forrás: MTI