Rakétatámadások és robbanások Ukrajna-szerte

Ismét megszólaltak a légvédelmi sziránák egész Ukrajnában október 11-én reggel. Ukrán hírportálok szerint több megyét ért rakétatámadás, robbanások hallatszanak a nagyvárosokban.

Az rbc.ua szerint Zaporizzsjára 12 rakétát lőttek kora délelőtt. A találat közterületeket ért. Oktatási intézmények és egy rendelő rongálódott meg. 2 rakéta pedig egy autókereskedésbe csapódott. Egy ember meghalt.

A tsn.ua arról számolt be, hogy Lemberg, Ternopil és Ivano-Frankivszk irányába is tartanak rakéták. Odesszában, Rivnében, Krivij Rihben, Zsitomirban és Kijev megyében is robbanások hallatszanak.

A rakétaveszély továbbra is nagyon magas országszerte. A katonai adminisztrációk vezetői arra kérik a lakosságot, hogy haladéktalanul menjenek biztonságos helyre.

